Азербайджан был представлен на фестивале культуры тюркских народов в Туркестане

Азербайджан был представлен на фестивале культуры тюркских народов, проведенном в туристическом комплексе "Караван-сарай" в Туркестанской области Казахстана по случаю Новруз байрамы, передает Day.Az.

В уголке Азербайджана, организованном Азербайджанским этнокультурным объединением "Карабах" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, были экспонированы образцы, отражающие древнюю историю, богатую культуру, национальные обычаи и традиции, кухню нашего народа.

Уголок Азербайджана посетили заместитель акима Туркестанской области Бейсебай Тажибаев и другие официальные лица.

Председатель Этнокультурного объединения "Карабах" Рамиля Мустафаева в интервью местным средствам массовой информации Казахстана, проявившим большой интерес к уголку Азербайджана, подробно рассказала о нашей национальной кухне, культуре застолья и от имени азербайджанской общины поздравила казахский народ с Новруз байрамы. Председатель объединения выразила Государственному комитету по работе с диаспорой признательность за их прекрасное участие в нынешнем фестивале.

Мероприятие завершилось застольем, во время которого все представители тюркских государств попробовали различные блюда, в том числе азербайджанские национальные блюда. Официальные лица говорили здесь о целостности и солидарности тюркского мира, назвали Новруз байрамы одним из самых древних национальных обычаев и традиций, объединяющих тюркские народы. Oни выразили большую любовь ко всем тюркским государствам, в том числе к Азербайджану.

В мероприятии также приняли участие командированные в Казахстан сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой.