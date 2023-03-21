В Шуше для участников экоакции готовится праздничный плов

Сейчас в Шуше для азербайджанских экологов, волонтеров и других активистов, принимающих участие в мирной акции протеста на участке дороги Лачин-Ханкенди, по случаю Новруз байрамы готовится праздничный плов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в шатре, установленном возле дороги Лачин-Ханкенди, которая проходит через территорию города Шуша, также готовятся шашлыки, гутабы с мясом и зеленью, а на нарядно накрытых столах расставлены семени, хонча и другие традиционные атрибуты праздника.

Сегодня на территории акции царит настоящая атмосфера самого любимого праздника азербайджанского народа - Новруза, символизирующего долгожданный приход весны и обновление природы.