Стало известно состояние здоровья пострадавших в ДТП в Абшеронском районе.

В связи с аварией на место происшествия незамедлительно были привлечены бригады скорой медицинской помощи Абшеронской районной центральной больницы TƏBİB.

Как сообщает Day.Az, народная артистка Мехрибан Заки доставлена в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре. Ей были оказаны необходимые медицинские услуги, в настоящее время она находится на лечении в отделении реанимации. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пострадавшей в результате инцидента заслуженной артистке Диляре Алиевой оказана первая помощь на месте, после чего она была доставлена в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре.

Отметим, что инцидент произошел в начале 2-й внешней кольцевой автомобильной дороги в поселке Сарай.

Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. В результате инцидента Огтай Алиев скончался на месте.