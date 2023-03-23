В Азербайджане выявлено 19 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом, 47 человек вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 303 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 969 человек вылечились, 10 153 - скончались, число активных больных составляет 181.

За последние сутки в стране проведен 440 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 551 235.