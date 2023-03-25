https://news.day.az/society/1549491.html Цепная авария в Уджаре - есть пострадавшие
Цепная авария в Уджаре - есть пострадавшие
В Уджаре произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован сегодня на территории района.
Согласно полученным данным, столкнулись легковые автомобили марок "ВАЗ 2106", "ВАЗ 2107" и KIA.
В результате ДТП, жители села Газигумлаг Рустамова Хагигат Керим гызы 1959 года рождения и Рустамов Зал Гаджи оглы 1953 года рождения с травмами различной степенитяжести были госпитализированы в Центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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