Цепная авария в Уджаре

В Уджаре произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован сегодня на территории района.

Согласно полученным данным, столкнулись легковые автомобили марок "ВАЗ 2106", "ВАЗ 2107" и KIA.

В результате ДТП, жители села Газигумлаг Рустамова Хагигат Керим гызы 1959 года рождения и Рустамов Зал Гаджи оглы 1953 года рождения с травмами различной степенитяжести были госпитализированы в Центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.