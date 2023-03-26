https://news.day.az/society/1549742.html Хорошая новость для болельщиков матча "Карабах" -"Галатасарай"
Хорошая новость для болельщиков матча "Карабах" -"Галатасарай"
Экспресс автобусы, предусмотренные для перевозки пассажиров в связи с товарищеским футбольным матчем между командами "Карабах" и "Галатасарай", в готовом состоянии.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
В Агентстве также пожелали успехов двум родным командам в игре.
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