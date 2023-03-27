https://news.day.az/society/1549966.html Начался учебный процесс в средней школе освобожденного от оккупации села Талыш
Начался учебный процесс в средней школе освобожденного от оккупации села Талыш
Начался учебный процесс в средней школе освобожденного от оккупации села Талыш.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Карабахского регионального управления образования Гюндуз Абдулов.
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