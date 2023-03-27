В поселке Сарай столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть погибшие

Число погибших в аварии в поселке Сарай увеличилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП погибли Гусейнли Замина, 2018 года рождения, Аллахвердиева Марьям, 2007 года рождения и Афят, 1974 года рождения.

В результате аварии были госпитализированы Гусейнли Мехди 2019 года рождения, Гусейнли Гусейн 2016 года рождения, Гусейнова Нармина, 1984 года рождения и Гусейнли Нурангиз, 1989 года рождения.

К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.