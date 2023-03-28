Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 29 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Вечером в некоторых частях полуострова будет туман. Умеренный южный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 18-23° тепла. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых горных районах возможны дожди. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 1-6 ° тепла, днем 12-17 ° тепла.