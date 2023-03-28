Сняты некоторые ограничения в связи с инфекционными заболеваниями животных

Согласно официальным данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в провинциях Амман, Ирбид, Карак Иорданского Хашимитского Королевства и Карагандинской области Республики Казахстан была ликвидирована вспышка ящура, а в штатах Миннесота, Мэриленд и Техас Соединенных штатов Америки - высокопатогенная вспышка птичьего гриппа.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, в этих районах, согласно "Кодексу здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных, период выжидания после ликвидации этих заболеваний истек, и статус эпизоотического здоровья был восстановлен.

В связи с этим, с учетом "Кодекса здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных, были сняты ограничения, наложенные на указанные территори