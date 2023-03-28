https://news.day.az/society/1550417.html Депутат Фазиль Мустафа госпитализирован
Депутат Фазиль Мустафа госпитализирован
Депутат Фазиль Мустафа был помещен в Клинический медицинский центр бригадой скорой медицинской помощи.
Об этом Day.Az сообщили в центре. Депутата, получившего ранение в плечо и ногу, сейчас осматривают врачи.
Отметим, что на Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение возле его дома.
На место инцидента привлечена оперативная группа. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности лица или лиц, совершивших покушение.
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