Депутат Фазиль Мустафа госпитализирован

Депутат Фазиль Мустафа был помещен в Клинический медицинский центр бригадой скорой медицинской помощи.

Об этом Day.Az сообщили в центре. Депутата, получившего ранение в плечо и ногу, сейчас осматривают врачи.

Отметим, что на Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение возле его дома.

На место инцидента привлечена оперативная группа. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности лица или лиц, совершивших покушение.