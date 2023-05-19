Азербайджанские учителя могут подать документы по приему на работу

22 мая будет дан старт этапу приема электронных документов конкурса по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2023-2024 учебный год.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что этап приема электронных документов будет проходить с 22 по 30 мая. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, с 11:00 22 мая до 11:00 30 мая могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке www.miq.edu.az.

В конкурсе по приему на работу учителей могут принять участие граждане Азербайджанской Республики, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения по педагогическим специальностям, получившие документ об образовании государственного образца или признанный документ о высшем образовании, полученном за рубежом, а также лица, имеющие разрешение на постоянное проживание в Азербайджанской Республике. В настоящее время учителя, работающие в государственном общеобразовательном учреждении на бессрочной основе, также имеют право участвовать в конкурсе, если они проработали в учреждении, в которое они были назначены, более 3 лет. В этапе выбора вакансий конкурса в первую очередь примут участие члены семей шехидов.

Отметим, что конкурс будет включать этапы проверки электронных заявок, тестирования, выбора вакансий и собеседования.

С более подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.