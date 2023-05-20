В столице Азербайджана проходит 8-й международный конгресс "Бакинские дни сердца", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, на конгрессе обсуждаются последние научные инновации в области здравоохранения с участием кардиологов и кардиохирургов из более чем 20 стран мира.

Известный кардиолог, профессор Мурат Тузчу, который был врачом великого лидера Гейдара Алиева в Кливлендской клинике, является почетным гостем конгресса.