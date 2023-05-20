https://news.day.az/society/1566094.html В столице Азербайджана проходит 8-й международный конгресс "Бакинские дни сердца" - ФОТО
В столице Азербайджана проходит 8-й международный конгресс "Бакинские дни сердца" - ФОТО
В столице Азербайджана проходит 8-й международный конгресс "Бакинские дни сердца", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, на конгрессе обсуждаются последние научные инновации в области здравоохранения с участием кардиологов и кардиохирургов из более чем 20 стран мира.
Известный кардиолог, профессор Мурат Тузчу, который был врачом великого лидера Гейдара Алиева в Кливлендской клинике, является почетным гостем конгресса.
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