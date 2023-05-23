В Академии наук Азербайджана проходит конференция на тему сохранения биологического разнообразия
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В Национальной академии наук Азербайджана проходит конференция, приуроченная к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, на конференции пройдет презентация III издания "Красной книги".

В конференции принимают участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли и другие официальные лица.

Новость обновляется