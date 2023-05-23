https://news.day.az/society/1566897.html В Академии наук Азербайджана проходит конференция на тему сохранения биологического разнообразия
В Академии наук Азербайджана проходит конференция на тему сохранения биологического разнообразия
В Национальной академии наук Азербайджана проходит конференция, приуроченная к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az, на конференции пройдет презентация III издания "Красной книги".
В конференции принимают участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли и другие официальные лица.
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