Дома города Шуша снабжены теплом
20 домов в Шуше обеспечены теплоэнергией.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг исполняющий обязанности председателя ОАО "Azəristiliktəchizat" Ильхам Мирзалиев на 66-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.
По его словам, на сегодня в Шуше функционируют семь отопительных котлов.
"Дальнейшая газификация города Шуша позволит нам более эффективно использовать тепловую энергию", - сказал он.
Мирзалиев добавил, что в прошлом отопительном сезоне в Шуше было выработано шесть тысяч Гкал тепловой энергии.
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