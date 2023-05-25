Дома города Шуша снабжены теплом

20 домов в Шуше обеспечены теплоэнергией.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг исполняющий обязанности председателя ОАО "Azəristiliktəchizat" Ильхам Мирзалиев на 66-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, на сегодня в Шуше функционируют семь отопительных котлов.

"Дальнейшая газификация города Шуша позволит нам более эффективно использовать тепловую энергию", - сказал он.

Мирзалиев добавил, что в прошлом отопительном сезоне в Шуше было выработано шесть тысяч Гкал тепловой энергии.