https://news.day.az/society/1567512.html Азербайджан завершил выплату пособий, стипендий и социальной помощи за май
Азербайджан завершил выплату пособий, стипендий и социальной помощи за май
Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, полностью выплатил все пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь за май.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что 10 мая в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском районе, а 16 мая в других регионах страны были произведены пенсионные выплаты, включая пенсионеров, получающих надбавку за выслугу лет, за май.
Таким образом завершена выплата всех пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за май.
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