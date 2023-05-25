Азербайджан завершил выплату пособий, стипендий и социальной помощи за май

Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, полностью выплатил все пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь за май.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 10 мая в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском районе, а 16 мая в других регионах страны были произведены пенсионные выплаты, включая пенсионеров, получающих надбавку за выслугу лет, за май.

Таким образом завершена выплата всех пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за май.