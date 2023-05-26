На каких улицах сегодня в Баку пробки? - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;
5. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
9. Заторы наблюдаются в направлении улицы Рашида Бейбутова, Центрального банка.
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