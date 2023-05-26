Помощь Азербайджану в разминировании подобна капле в океане.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Links EUROPE Деннис Саммут в ходе 2-й международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку.

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