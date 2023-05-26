https://news.day.az/society/1567734.html Помощь Азербайджану в разминировании подобна капле в океане - Деннис Саммут
Помощь Азербайджану в разминировании подобна капле в океане - Деннис Саммут
Помощь Азербайджану в разминировании подобна капле в океане.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Links EUROPE Деннис Саммут в ходе 2-й международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре