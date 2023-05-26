На Охчучай идет строительство малых ГЭС

На реке Охчучай строятся четыре малые гидроэлектростанции.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на общественных слушаниях по отчету "Оценка воздействия на окружающую среду" начальник гидротехнической службы оператора по производству электроэнергии ОАО "Азерэнержи" Рустам Раджабов.

По его словам, 45 процентов вод реки Охчучай направляются на выработку энергии, а остальные 55 процентов - в русло реки. "Таким образом, ущерба окружающей среде не наносится. В долине реки Охчучай не прорыты каналы, тоннели, лишь проложены отводные трубы для подачи воды на гидроэлектростанции", - сказал Раджабов.