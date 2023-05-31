Парламент Азербайджана принял в I чтении законопроект об исполнении госбюджета на 2022 г.

Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" принят в первом чтении.

Как сообщает Day.Az, проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.