https://news.day.az/society/1569681.html Выявлены новые случаи заболевания коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
Выявлены новые случаи заболевания коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 516 человек вылечились, 10 274 - скончались, число активных больных составляет 59.
За последние сутки в стране проведены 936 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 623 270.
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