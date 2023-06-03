Есть информация о массовых захоронениях на территории города Шуша

Согласно данным Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, имеются сведения о наличии массовых захоронений в нескольких местах на территории города Шуша, мы занимаемся расследованием в связи с этим.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, об этом сказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов, передает Day.Az.

"Пленные и взятые в заложники граждане Азербайджана содержались здесь в нечеловеческих условиях во время оккупации города Шуша. Известны многочисленные случаи международных преступлений против них, факты нарушения гуманитарных норм. Согласно нашим данным, в период оккупации в плену и заложниках здесь удерживались 360 азербайджанцев. Из них 216 человек были освобождены в результате работы, проведенной Госкомиссией. Судьба остальных до сих пор неизвестна. Предполагаем, что обнаруженные здесь останки принадлежат людям, которых мы искали. Согласно предварительному заключению специалистов, в этом массовом захоронении обнаружены останки четырех человек. Мы продолжим поиски и исследования на этой территории. По поручению председателя Государственной комиссии Али Нагиева сюда будет направлена группа специалистов, на данной территории продолжатся раскопки", - сказал он.

Отметим, что ранее сегодня сообщалось, что в Шуше обнаружено массовое захоронение.