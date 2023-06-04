В Азербайджане идут ливневые дожди с грозами

По данным Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на 21:00 4 июня, в Джейранчоле, Дашкесане, Гедабеке, Губе, Гёйгёле, Агдаме, Товузе, Агстафе, Евлахе, Гяндже, Шамкире, Грызе, Губе, Гусаре, Тертере, в Нахчыване шли ливневые дожди с грозами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на службу, в Гудялчай-Гымильском пунтке Губинского района около 20:28-20:32 выпал мелкий град.

Уровень воды в реках был относительно стабильным.