Какова ситуация с пробками на дорогах Баку?
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
5. Круг "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг".
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