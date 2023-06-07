Погода остается нестабильной, наблюдаются сели

В ряде районов Азербайджана прошли ливни, в реке Гирдиманчай сошел сель.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на территории страны сохраняются нестабильные погодные условия.

Согласно данным на 00:00 7 июня в Нахчыване, Шахбузе, Дашкесане, Евлахе, Гедабее, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Агстафе, Джейранчеле, Товузе, Балакене, Агсу, Габале, Шеки, Шахдаге, Огузе, Губе, Шабране, Алтыагадже, Мешхеде, Гусаре, Грызе, Исмайыллы и Шеки наблюдались грозы, временами шли ливни.

В результате проливных дождей, прошедших в высокогорной местности близ исмайыллинских сел Лахыдж, Арагит, Юхары Джульян, Дахар, Юхары Зарнава, Гарагая, в Гирдиманчае сошел сель.

Отмечается, что 6 июня, около 23:30, в Загатальском районе выпал мелкозернистый град.

"В связи с нестабильными погодными условиями, наблюдающимися на территории страны, еще раз призываем население проявлять осторожность", - отмечается в сообщении.