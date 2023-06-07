Новые возможности обзавестись квартирой в Азербайджане

Ипотечно-кредитно-гарантийный фонд в рамках по механизма аренды выставил на продажу еще 262 новые квартиры с капитальным ремонтом.

Об этом Day.Az сообщили в Фонде.

В жилом комплексе на улице Магомета Асадова в поселке Сарай Абшеронского района предлагается 210 квартир. Речь идет о 1-, 2- и 3-комнатных квартирах. Ежемесячная оплата квартир начинается с 357 манатов.

Еще 52 квартиры предлагаются в комплексе, расположенном по улице Сурхая Ночуева, в поселке Гарачухур (Сураханский район города Баку). Квартиры 2-х, 3-х и 4-х комнатные, ежемесячная оплата начинается с 718 манатов.