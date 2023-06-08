Сколько людей было вакцинировано от коронавируса сегодня?

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 62 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 38, вторую дозу получили 3 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 19, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 2 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 966 025, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 634, вторую дозу получили 4 883 957 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 3 404 189, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 266 245 человек.