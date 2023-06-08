Военнообязанным запаса повышают уровень боевой подготовки

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с военнообязанными запаса.

На сборах были выполнены различные задания с целью повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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