https://news.day.az/society/1571708.html Военнообязанным запаса повышают уровень боевой подготовки - ФОТО - ВИДЕО
Военнообязанным запаса повышают уровень боевой подготовки - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с военнообязанными запаса.
На сборах были выполнены различные задания с целью повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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