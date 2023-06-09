Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня выплатил пенсии за июнь по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, граждане смогут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.