https://news.day.az/society/1571873.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня выплатил пенсии за июнь по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.
Как сообщили Day.Az в Министерстве, граждане смогут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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