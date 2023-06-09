Государству понадобится больше медиков

С этого года прием 91 процента поступающих для получения медицинского образования будет осуществляться по государственному заказу.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на встрече с представителями медиа сказал замглавы аппарата министерства науки и образования, исполняющий обязанности завотделом науки, высшего и среднего специального образования Ягуб Пириев.

Он отметил, что с 2023-2024 учебного года число мест по госзаказу в этой сфере будет увеличено.