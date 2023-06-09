https://news.day.az/society/1571886.html Государству понадобится больше медиков
Государству понадобится больше медиков
С этого года прием 91 процента поступающих для получения медицинского образования будет осуществляться по государственному заказу.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на встрече с представителями медиа сказал замглавы аппарата министерства науки и образования, исполняющий обязанности завотделом науки, высшего и среднего специального образования Ягуб Пириев.
Он отметил, что с 2023-2024 учебного года число мест по госзаказу в этой сфере будет увеличено.
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