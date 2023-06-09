https://news.day.az/society/1572042.html Предупреждение из-за резкого изменения погоды в Азербайджане
Предупреждение из-за резкого изменения погоды в Азербайджане
10 июня с дневных часов и до утра 12 июня на территории страны местами прогнозируются осадки.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.
Было отмечено, что в Газах-Гянджинском, Карабахском, Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Хачмазском регионах страны местами возможны интенсивные осадки, грозы, град.
Восточный ветер временами будет усиливаться до 18-23 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на горных реках возможен сель.
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