Предупреждение из-за резкого изменения погоды в Азербайджане

10 июня с дневных часов и до утра 12 июня на территории страны местами прогнозируются осадки.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

Было отмечено, что в Газах-Гянджинском, Карабахском, Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Хачмазском регионах страны местами возможны интенсивные осадки, грозы, град.

Восточный ветер временами будет усиливаться до 18-23 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках, на горных реках возможен сель.