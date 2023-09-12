В Азербайджане будут созданы орган по конкуренции и комиссия по конкуренции.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Кодексе о конкуренции, который был представлен в Милли Меджлис (парламент).

Согласно проекту, органом конкуренции является орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль за соблюдением законодательства о конкуренции, участвующий в формировании государственной политики в этой сфере и обеспечивающий реализацию этой политики, а также регулирование в сфере конкуренции. Решения, принимаемые органом конкуренции в соответствии с Кодексом, обязательны для всех субъектов рынка, к которым они относятся.

В целях рассмотрения дел о нарушениях законодательства о конкуренции и устранения нарушений закона органом по конкуренции создается комиссия по конкуренции. Создание комиссии по конкуренции, ее состав, порядок рассмотрения дел комиссией по конкуренции и принятия решений утверждаются органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Выявление признаков нарушения законодательства о конкуренции субъектами рынка в ходе разбирательств и проверок, проводимых органом по конкуренции, является основанием для возбуждения дела в отношении этих субъектов. Возбуждение дела по признакам нарушения законодательства о конкуренции осуществляется на основании решения комиссии по конкуренции. Решение представляется сторонам дела в течение пяти рабочих дней. В решении о возбуждении дела должны быть указаны все существенные факты, правовое основание для установления нарушения, срок рассмотрения дела и срок представления ответчиком своих возражений, суждений и доказательств в орган по конкуренции для обоснования своей позиции. Для представления сторонам дела своих возражений, суждений и доказательств в целях обоснования своей позиции устанавливается срок не менее десяти рабочих дней. Дело по признакам нарушения законодательства о конкуренции рассматривается комиссией по конкуренции в течение трех месяцев с вынесения решения о возбуждении дела. Если для рассмотрения дела требуется дополнительный срок, этот срок может быть увеличен до девяти месяцев с продлением на три месяца каждый раз по обоснованному решению комиссии по конкуренции. Дела рассматриваются комиссией по конкуренции на закрытых и открытых заседаниях. Заседание комиссии по конкуренции является правомочным, если в нем участвуют председатель комиссии и не менее половины ее членов. Сторонами дела, рассматриваемого в комиссии по конкуренции, являются заявитель; ответчик; заинтересованные стороны.

Отметим, что по законодательной инициативе Президента Азербайджана в Милли Меджлис поступил проект Кодекса о конкуренции. Проект Кодекса состоит из 12 глав и 84 статей.