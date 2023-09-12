На большинстве станций бакинского метро будет реализована система оплаты билетами QR
До конца этого года на большинстве станций бакинского метро будет реализована система оплаты билетами QR.
Как передает Day.Az, об этом во вторник в экслюзивном заявлении Trend, сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Он отметил, что в настоящее время, с учетом пассажирского контингента, система оплаты QR-билетами мобильного приложения "BakıKart" применяется на двух станциях: "Ходжасан" и "8 ноября".
"Через месяц начнется внедрение этой системы на станциях "Автовокзал", "Мемар Аджами", а затем на станциях зеленой и красной линий. К концу этого года внедрение системы станет реально на большинстве станций", - заявил Б.Мамедов
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре