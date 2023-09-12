До конца этого года на большинстве станций бакинского метро будет реализована система оплаты билетами QR.

Как передает Day.Az, об этом во вторник в экслюзивном заявлении Trend, сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время, с учетом пассажирского контингента, система оплаты QR-билетами мобильного приложения "BakıKart" применяется на двух станциях: "Ходжасан" и "8 ноября".

"Через месяц начнется внедрение этой системы на станциях "Автовокзал", "Мемар Аджами", а затем на станциях зеленой и красной линий. К концу этого года внедрение системы станет реально на большинстве станций", - заявил Б.Мамедов