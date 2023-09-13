https://news.day.az/society/1597520.html Новый ректор Бакинского инженерного университета - Досье
Новый ректор Бакинского инженерного университета - Досье
Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Хавара Амир оглу Мамедова от должности ректора Бакинского инженерного университета. Другим распоряжением главы государства Ягуб Максим оглу Пириев назначен ректором Бакинского инженерного университета.
Как сообщает в среду Day.Az, до этого назначения Ягуб Пириев занимал должность заместителя руководителя Аппарата министерства науки и образования Азербайджанской Республики.
Еще раньше Пириев был заведующим отделом науки, высшего образования и среднего специального образования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре