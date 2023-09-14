https://news.day.az/society/1597911.html Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям - ВИДЕО
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям - ВИДЕО
Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям в связи с "Днем знаний".
Как сообщает в четверг Day.Az, в обращении отмечено, что Главное управление ГДП поздравляет всех школьников и студентов с "Днем знаний" и призывает водителей быть примером для школьников в соблюдении правил дорожного движения.
Главное управление ГДП также подготовило по этому поводу видеоролик.
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