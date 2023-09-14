Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям в связи с "Днем знаний".

Как сообщает в четверг Day.Az, в обращении отмечено, что Главное управление ГДП поздравляет всех школьников и студентов с "Днем знаний" и призывает водителей быть примером для школьников в соблюдении правил дорожного движения.

Главное управление ГДП также подготовило по этому поводу видеоролик.