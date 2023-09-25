https://news.day.az/society/1600926.html Особый карантинный режим продлен - ПОДРОБНОСТИ
Особый карантинный режим продлен - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане продлен особый карантинный режим.
Как сообщает Day.Az, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране и последствий, которые она может вызвать, особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 2 января 2024 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре