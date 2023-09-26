https://news.day.az/society/1601461.html Взрыв в многоквартирном доме в Барде - ФОТО
Взрыв в многоквартирном доме в Барде - ФОТО
В Барде в многоквартирном доме произошел взрыв.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, взрыв произошел в здании в городке вынужденных переселенцев в результате утечки газа.
В результате взрыва пострадали два человека, они госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.
По данному факту проводится расследование.
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