Взрыв в многоквартирном доме в Барде

В Барде в многоквартирном доме произошел взрыв.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, взрыв произошел в здании в городке вынужденных переселенцев в результате утечки газа.

В результате взрыва пострадали два человека, они госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.