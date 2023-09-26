B Баку начался I Форум диаспорской молодежи тюркских государств

B Бaку в рамках "Года Гейдара Алиева" начал работу "I Форум диаспорской молодежи тюркских государств: Гейдар Алиев и тюркский мир", сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

В мероприятии, организованном Государственным комитетом по работе с диаспорой при партнерстве Организации тюркских государств (ОТГ), наряду с Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, приняли участие делегации Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии, имеющих статус наблюдателя в ОТГ, а также заместитель заведующего отделом Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Перед форумом участники посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр Хиябаны.

Oни с глубоким уважением почтили светлую память основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Затем в административном здании Государственного комитета по работе с диаспорой состоялась церемония открытия I Форума.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Мероприятие продолжалось демонстрацией видеоролика, отражающего саммиты и выступления глав тюркских государств.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, поприветствовав участников форума, отметил, что мероприятие проходит в дни очень важного для Азербайджана и тюркского мира исторического события - полного обеспечения Азербайджаном своего суверенитета, и поздравил по этому случаю весь тюркский мир.

Напомнив о том, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание формированию и развитию диаспоральных структур тюркского мира, председатель комитета подчеркнул, что успешное продолжение именно этого направления сыграло большую роль в оказании ОТГ поддержки нашей стране и демонстрации ею солидарности с азербайджанским народом во время Второй Карабахской войны и проведения антитеррористических мероприятий 19 сентября.

Председатель комитета констатировал, что I Форум представляет большое значение с точки зрения сетевого взаимодействия общетюркской диаспоры и превращения ее в организованную силу: "Взаимодействие диаспор, в том числе диаспорской молодежи, тюркских государств необходимо также с точки зрения пресечения кампаний как против нашей страны, так и тюркского мира в целом".

Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Адиль Алиев сказал, что работа, проделанная общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым как в области диаспорского строительства, так и во имя единства тюркского мира, сегодня приносит свои плоды.

Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гайыбов назвал деятельность диаспорской молодежи наглядным примером патриотизма.

Заместитель генерального секретаря ОТГ Ерзхан Мукаш отметил, что вклад Гейдара Алиева в единство тюркского мира никогда не будет забыт.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев сказал, что средства в размере 170 миллионов долларов, собранные во время 44-дневной Отечественной войны армянской диаспорой за рубежом для оказания помощи Армении, были израсходованы на финансирование террористических нападений на гражданское население Азербайджана.

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова подчеркнула, что освобождение наших земель от оккупации и полное обеспечение территориальной целостности под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является Победой не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Форум продолжит работу панельными заседаниями.