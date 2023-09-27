https://news.day.az/society/1601734.html Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы - ФОТО
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы - ФОТО
В связи с Днем памяти 27 сентября не прерывается череда государственных и общественных деятелей, посещающих строящийся Парк Победы, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.
Фото: Заур Мустафаев
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