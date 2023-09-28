В Сёюдлу проходит встреча комиссии, созданной для изучения ситуации, с жителями села

В селе Сёюдлу Гядабейского района проводится очередная встреча членов комиссии, созданной с целью мониторинга и оценки сложившейся ситуации, с жителями села.

Как сообщает в четверг Day.Az, в рамках встречи представлены результаты мониторинга, проведенного Международной мониторинговой компанией "Micon".

Отметим, что председателем комиссии является министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев. В состав комиссии входят председатель Государственного агентства водных ресурсов, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, начальник отдела промышленности и энергетики Аппарата Кабинета министров, начальник Государственной службы по вопросам собственности при министерстве экономики и глава Исполнительной власти Гядабейского района.

Напомним, что 20 июня в селе Сёюдлу Гядабейского района группа лиц попыталась провести акцию протеста против строительства в селе искусственного озера. Для изучения ситуации в селе Сёюдлу была создана комиссия. Комиссии было поручено провести мониторинг и оценку текущей ситуации, а также обеспечить рассмотрение обращений граждан в сфере охраны здоровья и окружающей среды.