Дорожная полиция обращается к водителям

2-6 октября 2023 года (с понедельника по пятницу) в Баку пройдет знаменательное событие - 74-й международный конгресс астронавтики.

Как передает Day.Az, в связи с этим Дорожная полиция Баку предупредила жителей и гостей столицы Азербайджана.

Как сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку, майор Араз Аскерли, конгресс пройдет в Центре Гейдара Алиева и Бакинском конгресс-центре, а основными маршрутами передвижения иностранных и местных гостей мероприятия станут центральные проспекты и улицы столицы.

"Для безопасного проведения конгресса на высоком уровне мы просим всех участников дорожного движения, особенно водителей, при поездках в центр города отдавать приоритет общественному транспорту, а на дни мероприятия по возможности снизить использование личных автомобилей. Для беспрепятственного и безопасного передвижения гостей к месту проведения конгресса и управления этим процессом просим не загружать автотранспортом проспект Ходжалы, улицы Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибейли, Гасаноглу и Тябриз, а использовать альтернативные дороги", - подчеркнул Араз Аскерли.