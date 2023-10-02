Павильон Азербайджана начал работу на выставке "Doha Ekspo 2023"

С сегодняшнего дня начал работу Павильон Азербайджана, созданный при совместной организации Центра Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на международной выставке садоводства "Doha Expo 2023" (International Horticultural Expo 2023 Doha).

Как сообщает в понедельник Day.Az, выставка "Doha Ekspo 2023" на тему "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда" (Green Desert, Better Environment) пройдет со 2 октября по 28 марта 2024 года.

В национальном павильоне демонстрируется богатство флоры Азербайджана, соответствующее общей теме "Doha Expo", и созданы композиции из растений в соответствии с климатическими зонами. Здесь до посетителей также доводится красота цветка Харыбюльбюль, который является венцом карабахской флоры.

В павильоне также представлены экспонаты и информация об азербайджанской культуре. Здесь демонстрируются ковроткачество, медное дело, народные промыслы, такие как шебеке, национальные костюмы, а также мугамное трио.

На выставке представлены более 70 стран и около 20 международных организаций. В рамках выставки, посетители смогут ознакомиться с современным сельским хозяйством, технологиями и инновациями, темами экологического просвещения и устойчивости.

Мероприятие площадью 1,7 миллиона квадратных метров проходит в парке Аль-Бидда - одном из крупнейших в Дохе. Его территория разделена на 3 зоны: международную, где представлены павильоны, семейную, где будут проводиться развлекательные мероприятия, и культурную, где будут организованы различные дебаты, конференции и выставки.