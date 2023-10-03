Начато строительство нового моста через Гудиалчай

Проведена очистка прилегающей территории и начато строительство нового моста на месте разрушенного сильным паводком автомобильного моста в поселке Гудиалчай, на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией, сообщает во вторник Day.Az.

Отметим, что сразу после обрушения моста на территорию были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и были приняты дополнительные меры безопасности.

Руководство ведомства и сотрудники профильных учреждений изучили ситуацию на месте, было принято решение построить здесь новый автомобильный мост. В связи с этим на территорию была доставлена​​спецтехника и начаты работы.

Согласно данным Государственного агентства автомобильных дорог, в настоящее время завершены свайные работы наружных опор моста, ведется подготовка к свайным работам средних опор и установка опалубок для строительства наружных опор.

Напомним, что в качестве временной альтернативной дороги водители могут использовать дорогу, проходящую через село Гымылгышлак Хачмазского района. В связи с движением по указанной дороге приняты дополнительные меры безопасности. На въезде на альтернативную дорогу со стороны Хачмаза и Худата установлены информационные знаки.