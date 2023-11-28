Названо число заразившихся корью в Азербайджане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 2015 года официально объявила Азербайджан страной, свободной от таких заболеваний, как корь и краснуха (эндемичных случаев в стране не зарегистрировано).

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации министерства здравоохранения Азербайджана.

"Несмотря на то, что за последние годы (в 2014 и 2018 годах) в стране были зафиксированы 2 небольшие локальные вспышки коревой инфекции. В результате проведенных противоэпидемических и профилактических мероприятий в кратчайшее время вспышки инфекции удалось ликвидировать. В связи с завозами инфекции из приграничных стран с апреля 2023 года среди населения были зарегистрированы спорадические вспышки заболевания (единичные очаги кори). Распространение инфекции наблюдается преимущественно среди детей. За минувший период в стране зарегистрировано 284 случая инфицирования корью. Лишь 12% (35 человек) подтвержденных случаев приходится на взрослых и пожилых людей", - сказали ведомстве.

Как сообщается, эпидемиологический анализ случаев инфицирования показывает, что основной причиной заражения является уклонение от вакцинации. В основном, это необоснованные отказы от вакцинации.

"Так, 95% инфицированных пациентов - это дети не привитые согласно "Календарю профилактических прививок". В связи со сложившейся ситуацией, учитывая более благоприятную среду для распространения воздушно-капельных инфекций в результате тесного контакта детей в коллективах (особенно школах-интернатах), закрытых учреждениях (детских домах, санаториях), во всех медицинских учреждениях по всей стране ведется профилактическая прививочная работа. В то же время, усилен контроль за активным выявлением детей, исключенных из плановой вакцинации по причине возраста и привлечением их к срочной вакцинации. Также в очагах инфицирования проводится противоэпидемические мероприятия, выявляются лица, контактировавшие с заболевшими, и осуществляется медицинское наблюдение в течение 21 дня", - сказали в ведомстве.

Сообщается, что с целью профилактики, учитывая эпидемиологическую ситуацию, среди населения среднего и пожилого возраста будет применяться вакцина против кори и краснухи.

"Относительно выявления кори у 8 студентов Азербайджанского технического университета (АТУ), следует отметить, что в течение ноября из АТУ поступил запрос на одного студента вуза с подозрением на заражение корью. По результатам проведённого обследования и анализов диагноз не подтвердился", - сказали в министерстве.

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