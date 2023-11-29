Делегаты международной конференции «Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории» посетили Шушу

Делегаты состоявшейся в Баку международной конференции на тему "Наследие кызылбашей в Азербайджане: по следам истории" совершили поездку в Шушу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, по пути гости стали свидетелями актов вандализма и разрушений, учиненных армянскими захватчиками в Карабахе во время 30-летней оккупации, и широкомасштабной созидательной работы, проводимой в послевоенный период.

Сотрудник Управления Государственного заповедника города Шуша подробно проинформировал гостей об истории создания, развитии Шуши, являющейся одним из важнейших городов Азербайджана и считающейся музыкальным центром Кавказа, о том, что в годы оккупации армянские вандалы, дабы стереть исторические следы азербайджанцев, разрушили их исторические архитектурные, культурные и религиозные памятники в городе, и ответил на вопросы.

Гости посетили площадь, где установлены расстрелянные скульптуры, дом Хуршидбану Натаван, родник Хан гызы, мечеть Юхары Говхар Ага, мавзолей Моллы Панаха Вагифа, побывали у Гянджинских ворот, в Шушинской крепости и на равнине Джыдыр дюзю.

На встрече со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым была предоставлена информация об осуществляемых в Шуше восстановительных работах, проведении крупномасштабных мероприятий в нашей культурной столице.

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