40% новостей из Азербайджана по всему миру - авторства АМИ Trend

В отчете, опубликованном консалтинговой фирмой Evolution Consulting в октябре 2023 года Агентство международной информации Trend указано в качестве основного источника, через который новости из Азербайджана доходят до аудитории по всему миру.

Как сообщает в четверг Day.Az, в отчете также указывается, что Азербайджан был упомянут в 75 800 СМИ по всему миру, достигнув потенциального охвата в 167,1 миллиарда. Вклад АМИ Trend был значительным в увеличении этих упоминаний в СМИ, сыграв решающую роль в донесении перспектив Азербайджана до мировой аудитории.

Заметный пик популярности Азербайджана в СМИ пришелся на 5 октября 2023 года, достигнув охвата в 14,6 миллиарда человек. Ключевые статьи, посвященные стратегической и геополитической динамике Азербайджана, привлекли значительное внимание. АМИ Trend, наряду с другими местными СМИ, сыграло значительную роль в этих дискуссиях, формируя международный нарратив об Азербайджане.

Охват азербайджанских новостей был особенно заметен на Facebook, который был самой популярной платформой социальных сетей Азербайджана с 2,1 миллионами подписчиков.

Отчет Evolution Consulting содержит информацию о присутствии Азербайджана в мировых СМИ и социальных сетях за октябрь 2023 года. Отчет включает анализ, основные трендовые темы и другие актуальные данные, связанные с освещением страны в средствах массовой информации и социальных сетях.

Evolution Consulting - крупное международное консалтинговое агентство, насчитывающее порядка 200 акционеров из 40 стран мира и ведущая свою деятельность в таких странах как Германия, Нидерланды, ОАЭ, Великобритания, Япония и других.

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