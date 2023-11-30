https://news.day.az/society/1618417.html В Азербайджане упразднен "Научно-технологический парк" при НАНА
В Азербайджане упразднен "Научно-технологический парк" при НАНА
Упразднен ООО "Научно-технологический парк" при Национальной академии наук Азербайджана.
Как передает в четверг Day.Az, объявление об этом было размещено в официальной прессе.
Кредиторы могут в течение двух месяцев заявить свои требования по адресу: AZ1001 Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, дом 30, квартира 109.
Напомним, что "Научно-технологический парк" был создан в 2016 году (уставный капитал составляет 50 манатов).
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