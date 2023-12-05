Я впечатлен быстрым темпом восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана

Я впечатлен быстрами темпами реставрационных и восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал во вторник Trend архитектор, городской планировщик, лектор Швейцарского федерального технологического института и содиректор по комплексным городским решениям в компании Drees & Sommer Харис Пиплаш, передает Day.Az.

"Это мой второй визит в Азербайджан за последние два месяца. Я был в Баку на Национальном урбанистическом форуме в качестве докладчика, где представил нашу работу в области международной архитектуры и городского планирования в Западной Европе, Китае, Азии и регионе MENA.

До этого я был только в Баку, однако я слышал от специальных представителей, коллег и многих иностранных друзей о развивающейся динамике в разных уголках Азербайджана. Но сегодня, находясь здесь, в Зангилане, я наблюдаю, как происходит инфраструктурное развитие на месте", - отметил он.

По его словам, перед Азербайджаном стоит вызов: как строить быстро, но качественно, как соответствовать международным стандартам и глобальным парадигмам ООН, учитывая местные обычаи.

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров в Зангилан.

Они принимают участие в конференции "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы". В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!