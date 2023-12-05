В Зангилане, Джабраиле и Губадлы планируется построить три города

Согласно первому этапу программы "Большое возвращение", охватывающему период с 2022 по 2024 годы, в Зангилане, Джабраиле и Губадлы планируется построить около 24 сел, пяти поселков и трех городов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев в ходе конференции "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы".

"На сегодня состоялась закладка фундамента десяти сел, еще одного населенного пункта и трех городских центров, и было сдано в эксплуатацию множество крупных объектов инфраструктуры", - сказал он.

Также Гаджиев отметил, что уже утвержден генеральный план города Зангилан, который был подготовлен шведской компанией.

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров в Зангилан.

Они принимают участие в конференции "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы". В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.

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