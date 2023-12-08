Названа ​​продолжительность предвыборной кампании в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как передает Day.Az, это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном Центральной избирательной комиссией.

Предвыборная агитация зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, кандидаты от которых зарегистрированы, блоками политических партий, их уполномоченными представителями и доверенными лицами начинается за 23 дня до дня голосования и прекращается за 24 часа до начала голосования. Таким образом, предвыборная агитация на внеочередных президентских выборах начинается 15 января 2024 года и заканчивается 6 февраля в 8:00.

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